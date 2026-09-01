Víctor Corrales pidió la intervención de Claudia Sheinbaum para evitar una injusticia contra su hijo, Fausto Corrales, vinculado al asesinato de Melesio Cuén y el secuestro de El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información, Víctor Corrales se habría presentado con su esposa a la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República para entregar un oficio con su petición a Claudia Sheinbaum.

Víctor Corrales recurre a Sheinbaum y pide que no se cometa una injusticia contra Fausto Corrales

Víctor Corrales, diputado local de Sinaloa, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda el caso de su hijo, Fausto Corrales, a fin de evitar que se cometa una injusticia contra él.

Detienen a Fausto Corrales por su posible implicación en el homicidio de Melesio Cuén (@FGRMexico)

Pese a su cargo como diputado, Víctor Corrales aclaró que la petición fue presentada a la presidencia en calidad de padre de Fausto y no como parte de una estrategia política.

El diputado sinaloense manifestó además su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que su intención es que las autoridades esclarezcan completamente los hechos.

La solicitud ocurre mientras Fausto Corrales enfrenta cargos relacionados con el caso de Melesio Cuén. Es señalado por presunto encubrimiento del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La familia busca que el proceso de Fausto Corrales se desarrolle con apego a la legalidad y que se determinen las responsabilidades que correspondan a partir de las pruebas y las investigaciones oficiales.

Fausto Corrales permanece en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones. Víctor Corrales confirmó que su hijo se encuentra bien y confía en el debido proceso.