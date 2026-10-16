La Línea 1 del Metrobús de la CDMX registra afectaciones y retrasos en su servicio este 16 de octubre debido a complicaciones viales en distintos puntos de Paseo de la Reforma.

Metrobús Línea 1 sufre congestionamiento en Paseo de la Reforma Sur, CDMX (@MetrobusCDMX / X)

El Metrobús informó que el congestionamiento se concentra principalmente en el tramo comprendido entre Plaza de la República y Hamburgo, situación que impacta la circulación de las unidades a lo largo de la ruta a pesar de que cuenta con carril exclusivo.

Autoridades delegaron a usuarios su responsabilidad y recomendaron considerar tiempos de traslado más amplios sin ofrecer soluciones para quienes permanecen atrapados en la larga fila de autobuses detenidos.

Congestionamiento en la Línea 1 del Metrobus en Paseo de la Reforma Sur, CDMX (Elizabeth Flores / SDPnoticias )

¿Qué pasa en Paseo de la Reforma y por qué colapsa la Línea 1 del Metrobús?

Este 16 de octubre se registró un colapso en la Línea 1 del Metrobús en el corredor de Paseo de la Reforma en el tramo entre Plaza de la República y Hamburgo, y de acuerdo con las cuentas oficiales del Metrobús, existen varias razones para el congestionamiento.

Entre los factores que complican la circulación se encuentran:

Las afectaciones viales en la zona de Hamburgo, donde se realizan trabajos de reencarpetado

Un accidente registrado en Paseo de la Reforma que involucra a una unidad del Metrobús.

Congestionamiento en la Línea 1 del Metrobus en Paseo de la Reforma Sur, CDMX (Elizabeth Flores / SDPnoticias )

De acuerdo con reportes de medios, el choque que involucró a unidades del Metrobús, ocurrió este 16 de octubre y dejó dos personas lesionadas, además de generar complicaciones para quienes se dirigen a sus centros de trabajo.

Las afectaciones han provocado inconformidad entre usuarios, quienes cuestionan la operación del servicio del Metrobús ante el congestionamiento en un carril exclusivo y la falta de alternativas para agilizar los traslados.