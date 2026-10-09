Virgilio Mendoza Amezcua anunció su renuncia a la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras la designación de Rosi Bayardo como coordinadora de Morena en Colima.

De acuerdo con Mendoza, como dirigente estatal, estuvo obligado a aceptar la coalición que la dirigencia nacional decidió tomar con Morena.

“Mi obligación como dirigente es acatar y respetar las decisiones del órgano facultado…y como tal lo acepté. Sin embargo, como colimense, como Virgilio Mendoza,...mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde” Virgilio Mendoza Amezcua

Sin embargo, no está de acuerdo con que en Colima se vaya en coalición por lo que Virgilio Mendoza Amezcua decidió renunciar a la dirigencia del PVEM para iniciar un movimiento que sí lleve la transformación al estado.

Virgilio Mendoza renuncia a la dirigencia del PVEM en Colima; no apoyará a Rosi Bayardo

Virgilio Mendoza Amezcua anunció su renuncia a la dirigencia del PVEM en Colima luego de la designación de Rosi Bayardo como coordinadora de Morena para las elecciones 2027.

En conferencia de prensa, señaló que no puede avalar el proyecto de Morena y una coalición con el PVEM ya que “no logró las expectativas”.

“No veo yo correcto que se determinara que la coordinadora, después candidata, fuera la que encabezara porque, insisto, a mi sentir personal…no logró las expectativas que se tenían y vaya que fuimos parte importante en su campaña” Virgilio Mendoza Amezcua

Asimismo, señaló que su renuncia no es la única, pues alrededor de 40 líderes locales del PVEM, entre hombres y mujeres, renunciaron a sus cargos para “sumarse a este movimiento de cambio” para Colima.

“No estoy de acuerdo como colimense que se de esa alianza. Hay un 60% de colimenses que desean un cambio y estos grandes mujeres y grandes hombres que me acompañan se suman a mi pronunciamiento…hoy también dejan las dirigencias para sumarse a este gran movimiento de cambio que quieren las y los colimenses” Virgilio Mendoza Amezcua

De acuerdo con Virgilio Mendoza, desde las dirigencias nacionales tienen que entender que los asuntos de Colima corresponden a la ciudadanía y no a “una agenda nacional”.

Con su renuncia, Virgilio Mendoza busca mantener vigente su aspiración a la gubernatura en las elecciones 2027, acompañado de militantes que no aceptan una coalición con Morena.