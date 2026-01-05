El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que los diputados prevén aprobar la reforma electoral en el recinto legislativo de San Lázaro antes de que termine marzo de 2026.

“Yo no creo que haya periodo extraordinario para la reforma electoral. La aprobación de la reforma constitucional que sería más o menos en el mes de marzo, mediados de marzo” Ricardo Monreal

También en conferencia de prensa, detalló que, en marzo y abril, o de ser el caso, mayo y julio, se aprobarán reformas a leyes secundarias para alinearlas con la reforma electoral.

Análisis de la reforma electoral comenzará el 1 de febrero

Cuestionado por medios, Ricardo Monreal dijo que la iniciativa presidencial en materia electoral será enviada en los próximos días a la Comisión Permanente y, a su vez, turnada a la Cámara de Senadores o Diputados.

Explicó que iniciará su análisis el 1 de febrero de 2026, posteriormente se prepararán las reformas en materia secundaria y luego será enviada a los estados para su discusión.

Ricardo Monreal recordó que, al ser constitucional, la reforma electoral deberá ser aprobada con la mitad más uno, cuando menos, de los Congresos Locales en las entidades federativas.

“Recuerden que es constitucional, se requiere la aprobación del permanente, es decir, de la mitad más uno, cuando menos, de los Congresos locales en las entidades federativas, regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario en la ley electoral”

De igual manera, Ricardo Monreal añadió que la Cámara de Diputados deberá ratificar o nombrar a tres nuevos consejeros a más tardar el 4 de abril, “si acaso sigue el Consejo General del INE”, según el documento.

Para junio, se realizarán los cambios institucionales conforme a la reforma electoral, lo que incluirá nombramientos de funcionarios y adecuación de estructuras y procedimientos.