Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI, arremetió contra la reforma electoral y asegura que nos lleva “rumbo a una dictadura”.

El militante del PRI asegura que la Reforma Electoral no es una demanda ciudadana, si no un intento de concentrar el poder y “debilitar la democracia”.

Rubén Moreira critica la reforma electoral

El coordinador de diputados del PRI insiste en que la reforma electoral es un intento del actual gobierno de influir en la población.

Rubén Moreira asegura que será un crítico de la reforma electoral: “Lo que están haciendo es desmantelar los órganos que garantizan los procesos electorales”.

Incluso, el priista comparó la reforma electoral con la actual situación política de Venezuela.

Rubén Moreira (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

El priista insiste en que el debate por la reforma electoral es un intento falso para distraer a la población de los verdaderos problemas, como la crisis económica, el deterioro del sistema de salud y rezago educativo.

Rubén Moreira también habló de la eliminación del financiamiento público y asegura que esto abriría la puerta a que criminales y ricos hagan sus propias campañas políticas.

“Eso abre la puerta al dinero del narcotráfico y a la captura del poder político”, dijo Rubén Moreira.

El coordinador del PRI denunció que la Reforma Electoral pretende desaparecer los organismos públicos y centralizar todo en un INE “manipulado”.