La reducción de plurinominales, así como el financiamiento público que plantea la reforma electoral, ha provocado roces entre los diputados de Morena con el PT y PVEM, mencionó Ricardo Monreal.

“Vamos a llegar a acuerdos por el bien del país, va a requerir de mucho trabajo interno y de bastante paciencia, para construir normas jurídicas que nos satisfagan, a la coalición y a todos”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Acorde con Ricardo Monreal, son varios temas que se plantean en la reforma electoral, aunque todavía no se ha presentado la iniciativa ante ninguna de las Cámaras.

Ricardo Monreal reconoce roces entre diputados del PT y PVEM por reforma electoral

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal confirmó tensiones con algunos diputados del PT y PVEM derivado de puntos de la reforma electoral.

Según reveló, la coalición con Morena podría detenerse debido a la disminución de recursos que plantea la reforma electoral, ya que si bien han crecido, esto podría ponerlos en riesgo.

Esto ante la mención de que el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, ha señalado que su partido se niega a cometer un “harakiri” de aprobar los recortes de la reforma electoral, lo que derivará en una discusión.

Por su parte, la reducción de plurinominales sería otro tema a discusión, ya que la representación proporcional es un espacio vital de la Cámara de Diputados para el PT y el PVEM.

Pese a esto y las diferencias que se han visto en el Pleno de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal se declara optimista para que se llegue a acuerdos con el PT y el PVEM en pro de la coalición.