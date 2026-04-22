Diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Senado de la República reactivar de manera urgente la discusión de una legislación integral sobre el cannabis en México, con el objetivo de establecer reglas claras para su uso, producción y comercialización antes de la Copa Mundial FIFA 2026.

La petición fue entregada este 20 de abril, fecha conocida internacionalmente como 4/20, jornada simbólica relacionada con la cultura cannábica. El documento fue recibido en la Oficialía de Partes del Senado como parte de un nuevo llamado para retomar una agenda legislativa que permanece pendiente desde hace varios años.

Sociedad civil exige regulación integral del cannabis en México (cortesía)

Las agrupaciones firmantes trabajan en temas de políticas de drogas, salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y desarrollo económico, y consideran que la falta de un marco regulatorio ha generado incertidumbre jurídica, desigualdad y vacíos institucionales.

Mundial 2026 pone presión a regulación del cannabis en México

Las organizaciones señalaron que la llegada de miles de turistas internacionales durante el Mundial 2026 vuelve urgente contar con normas claras sobre cannabis. Asimismo, explicaron que visitantes provenientes de países con distintas legislaciones podrían enfrentar confusión ante la ausencia de reglas específicas.

En este contexto, consideran necesario fortalecer las capacidades institucionales para informar, prevenir riesgos y atender escenarios relacionados con el consumo.

También recordaron que desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad respecto al autoconsumo de cannabis, pero el Congreso aún no concreta una ley integral.

Sociedad civil exige regulación integral del cannabis en México (cortesía)

De acuerdo con las organizaciones, actualmente existen miles de autorizaciones sanitarias, amparos individuales y establecimientos que comercializan productos derivados del cannabis sin una regulación completa.

Luis Fernando Campos, CEO de Educannabis, afirmó que México tiene la oportunidad de enviar un mensaje moderno al mundo mediante una regulación que reduzca riesgos y fomente empleos formales.

Por su parte, Zara Snapp, directora de Instituto RIA, sostuvo que reactivar la discusión significa atender una deuda legislativa y responder a una realidad social que ya existe.

Sociedad civil exige regulación integral del cannabis en México (cortesía)

Entre los puntos destacados por las organizaciones se encuentran acceso a tratamientos terapéuticos, impulso al campo mexicano, captación de ingresos fiscales, inclusión productiva de comunidades rurales y políticas públicas enfocadas en reducción de daños.

Además, reiteraron su disposición para colaborar con legisladores y aportar evidencia técnica para avanzar hacia una ley con enfoque de justicia social.