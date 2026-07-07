La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan los asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna.

“Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas” ONU México

Por medio de sus redes sociales, el organismo emitió un mensaje en el que lamentó las desapariciones y asesinatos de los periodistas ocurridos en los estados de Veracruz y Guerrero.

Ante lo ocurrido con Roxana Guzmán y Alex Serna, ONU México pidió que las autoridades correspondientes, investiguen los hechos y se considere su labor informativa como posible móvil.

ONU pide investigar asesinatos de periodistas; labor informativa debe ser línea de investigación, advierte

El 3 de julio, la Fiscalía de Veracruz confirmó que el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Guzmán y 3 días más tarde, la Fiscalía de Guerrero hizo lo mismo en torno al también activista Alex Serna.

Ante ello, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un mensaje en el que exigió que las autoridades investiguen a fondo ambos casos.

ONU exige esclarecer móvil de los asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna (@ONUDHmexico/X)

En su publicación, ONU México hizo especial énfasis en el peligro constante bajo el cual Roxana Guzmán y Alex Serna llevaban a cabo su labor informativa en los estados de Veracruz y Guerrero.

En ese sentido, exigió que la desaparición y asesinato de ambos, se investigue sin dejar de lado el trabajo periodístico que realizaban, pues consideró que esa debe ser una de las líneas principales.