José Guadalupe Tapia Quintero, señalado como operador de Ismael ‘El Mayo Zambada’, se declaró culpable por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero en una Corte de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, fue el 17 de noviembre cuando durante una audiencia en la Corte de Arizona, Estados Unidos, José Guadalupe Tapia Quintero, alias ’Lupe Tapia’, aceptó traficar metanfetaminas y hacer operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Lupe Tapia, operador de El Mayo Zambada, es culpable de narcotráfico y lavado de dinero en EU

Lupe Tapia, operador de El Mayo Zambada, aceptó ante las autoridades de Estados Unidos su culpabilidad por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, cometidos como integrante del Cártel de Sinaloa.

Según precisó en su testimonio, durante el periodo diciembre 2006 a marzo de 2012, se encargó de transportar y distribuir metanfetaminas y otras sustancias desde México a Arizona, en Estados Unidos.

Además, el dinero obtenido por dichas operaciones lo distribuía a lo largo de diversas propiedades en Arizona y otros puntos, desde donde se administraba y se enviaba a México para ser utilizado en las operaciones del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es José Guadalupe Tapia Quintero? (Especial)

Estados Unidos manifestó que Lupe Tapia enfrentaría una condena de cadena perpetua por el delito de narcotráfico, mientras que por lavado de dinero podría recibir hasta 20 años de prisión.

No obstante, el que fuera operador de El Mayo Zambada podría enfrentar el cobro de multas, las cuales van de los 10 mil millones de dólares a 500 mil dólares por delito, respectivamente.