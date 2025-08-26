El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch canceló su asistencia a la plenaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque no fue la única ausencia.

Tal como señaló el Partido Verde, este martes 26 de agosto tuvo lugar la plenaria de sus integrantes en ambas Cámaras con motivo del primer año legislativo e inicio del segundo el próximo 1 de septiembre.

En el evento estaba contemplada la participación de Omar García Harfuch, quien además del Partido Verde, también fue invitado a la plenaria del PRI, aunque se desconoce si el secretario de Seguridad asistirá.

Omar García Harfuch canceló asistencia a plenaria del Partido Verde por estas razones

Tal como dio a conocer Karen Castrejón, la dirigente nacional del Partido Verde, Omar García Harfuch canceló su asistencia a la plenaria debido a un tema urgente, aunque no especificó de qué se trata.

Karen Castrejón explicó que dicho tema de urgencia tampoco le habría permitido a Omar García Harfuch presentarse en la conferencia mañanera de hoy martes 26 de agosto en Palacio Nacional o al Gabinete de Seguridad previo.

De momento, Omar García Harfuch no se ha pronunciado sobre su ausencia en la plenaria del Partido Verde o de una reunión posterior para abordar la agenda para el segundo año legislativo en temas de seguridad.

Sin embargo, esto fue señalado por Karen Castrejón, referente a que buscarán una próxima reunión con Omar García Harfuch, así como otros invitados a la plenaria del Partido Verde que no asistieron.

Omar García Harfuch canceló asistencia a plenaria en el Partido Verde por esta razón, explicó dirigente (Karen Castrejón vía X)

Omar García Harfuch no fue el único ausente en la plenaria del Partido Verde

Karen Castrejón explicó a la plenaria del Partido Verde también estaban invitados otros titulares del Gobierno Federal que al igual que Omar García Harfuch no habrían podido asistir.

Entre ellos, está el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, emanado del Partido Verde y quien argumentó el tener que prepararse para la visita de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Sin embargo, la titular de Setur, Josefina Rodríguez, sí asistió a la plenaria del Partido Verde, como mencionó en sus redes sociales, en donde destacó que fue un gusto estar presente para compartir datos y los avances del Plan México.

Otros ausentes en la plenaria del Partido Verde fueron:

Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Karen Castrejón destacó que en futuras fechas el Partido Verde tendrá una reunión con dichos titulares para lograr los objetivos del grupo en pro de México, como se ha observado en los resultados de este primer año.

Secretaria del Turismo, Josefina Rodríguez estuvo presente en la plenaria del Partido Verde (Captura de pantalla)

Plenaria del Partido Verde: Estos son los temas abordados en el evento

En sus redes sociales, Karen Castrejón compartió algunas fotos de la plenaria del Partido Verde, junto con el recordatorio de su compromiso, que es el apoyar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y su agenda.

Sin embargo, otros detalles que mencionaron durante la plenaria del Partido Verde fue su agenda verde, tanto en salud, seguridad como medio ambiente, así como los avances del primer año legislativo.

Estuvieron presentes también el coordinador de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Senadores, Manuel Velasco, quien dio unas palabras en la conferencia de prensa posterior a la plenaria.

En la misma recordaron a otro invitado a la plenaria del Partido Verde es el presidente del Consejo Coordinación Empresarial, Francisco Cervantes.