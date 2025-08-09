El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió el aseguramiento y desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chiapas.

Desde sus redes sociales, señaló además que, con el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, se logró el aseguramiento de una bodega con drogas en el estado de Guerrero.

En dichos aseguramientos participaron elementos de:

SSPC

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Policía Estatal de Guerrero y Chiapas

Omar García Harfuch comparte desmantelamiento de narcolaboratorio en Chiapas; aseguran 2.5 toneladas de metanfetamina

Omar García Harfuch informó que, en seguimiento a líneas de investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR en Chiapas inhabilitaron un narcolaboratorio.

Se trata de un laboratorio clandestino que se utilizaba para la elaboración de metanfetamina; en el lugar se aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

El operativo se realizó con la ejecución de una orden de cateo con el que inhabilitaron dicho narcolaboratorio en el que participaron:

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional (GN)

SSPC en Chiapas

En este nacrolaboratorio también se aseguraron más de 300 tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones.

Los agentes de seguridad ubicaron un predio en la comunidad Margarita Maza de Juárez, que era utilizado para almacenar sustancias para la fabricación de drogas, por lo que consiguieron una orden para intervenir el inmueble.

Durante el cateo hallaron 2 mil 500 kilos de metanfetamina, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos.

Omar García Harfuch informa aseguramiento de bodega con más de 4 toneladas de químicos en Guerrero

Por otra parte, Omar García Harfuch también informó el aseguramiento de una bodega con más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas en Guerrero.

En Guerrero se ejecutó otra orden de cateo en un inmueble de la localidad Carachurio, municipio de Zirándaro, donde los agentes de seguridad hallaron: