Ximena Pichel, conocida como “Lady racista”, reacciona a su nuevo apodo tras pelea con sus vecinos en residencial de Querétaro.

Tras ser señalada de agredir a sus vecinos en Querétaro, Ximena Pichel reapareció reveló qué piensa de que sea conocida como “Lady racista” tras agredir a un policía de la CDMX.

Ximena Pichel reacciona a nuevo apodo tras pelea con vecinos en Querétaro

La usuaria de TikTok Estefanía Lara compartió un video junto a Ximena Pichel y su perro, quienes protagonizaron un video en un residencial de Querétaro.

Ximena Pichel volvió a ser señalada de agresión, luego de que vecinos le señalaran que su perro no podía nadar en el lago donde había patos.

La mujer reaccionó de forma violenta y presuntamente agredió verbalmente a una vecina que le pidió que sacara a su perro.

Ximena Pichel "Lady Racista" (Captura de pantalla)

En el video de TikTok se escucha a Ximena Pichel en tono burlón, decir que a ella la tachan de lady por todo.

“Les mando un beso Querétaro, gran ciudad, los quiero de verdad. No me importa lo que digan de mí, vivo feliz aquí”, expresó Ximena Pichel en el video.

Ximena Pichel no se tomó a mal que la sigan llamando “Lady racista” y asegura que vive muy feliz en Querétaro.

Ximena Pichel se considera una mujer “sin filtros”

La usuaria que compartió el video de Ximena Pichel menciona que era agradable y que tal vez el problema era que no tenía “filtros” para decir las cosas.

Ximena Pichel confirmó la afirmación de la otra mujer y expresó que sabía que su “error” era ser directa.

Sin embargo, recordemos que Ximena Pichel fue denunciada por discriminación y agredir verbalmente a un policía de tránsito en la CDMX.

Por lo pronto, Ximena Pichel se habría mudado a Querétaro tras el incidente con un policía y ahora es conocida como ‘Lady Patos’.