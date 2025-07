El diputado federal de Morena, Manuel Espino, expresó la misma frase que usó contra Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pero ahora hacia el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López; “o es pendejo o cómplice”.

El 16 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la vinculación de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, como fundador del grupo criminal de La Barredora, además de comunicar que el secretario salió de México el 26 de enero de 2025.

En dicho contexto, el diputado Manuel Espino dijo no solapar a nadie y pidió una explicación a Adán Augusto López, quien reaparecerá en el Senado hoy domingo 20 de julio, luego de que su bancada afirmó desconocer su paradero.

El viernes 18 de julio, Manuel Espino hizo uso de la misma frase en contra de Genaro García Luna, pero ahora hacia Adán Augusto López, luego de que el Gobierno de México confirmó el caso de Hernán Bermúdez Requena como fundador del grupo criminal La Barredora.

Dado lo anterior, el diputado de Morena recordó que si Felipe Calderón no supo que ex secretario de Seguridad Pública formaba parte de las filas del narco “era por pendejo o por cómplice“; ”lo mismo digo respecto del senador Adán Augusto López Hernández", agregó.

¿Dónde está Adán Augusto López? Morena no sabe su paradero en pleno escándalo por Hernán Bermúdez Requena

Javier May habla sobre Hernán Bermúdez e insiste sobre acusaciones

En esa relación de ideas, Manuel Espino también revivió una frase del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dijo no solapar a nadie, así sea de su propio partido:

“Yo no voy a solapar a nadie, así sea de mi partido Morena. Alguien dijo: nadie por encima de la ley. De acuerdo, que explique”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reaccionó tras las acusaciones en contra de de Hernán Bermúdez Requena, quien no solo es buscado por las autoridades de México sino que cuenta con una ficha roja de la Interpol.

En este sentido, en su conferencia mañanera del 17 de julio, Claudia Sheinbaum pidió pruebas y no dichos en contra de Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue señalado como fundador del grupo criminal La Barredora, en Tabasco.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición, de cualquier persona y, particularmente, del senador Adán Augusto”.

Claudia Sheinbaum