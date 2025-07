Morena desconoce el paradero de su coordinador en la Cámara de Senadores en pleno escándalo por Hernán Bermúdez Requena, pero, ¿en dónde está Adán Augusto López?

Hernán Bermúdez Requena fue el tercer secretario de Seguridad que designó Adán Augusto López en menos de un año, cuando era gobernador de Tabasco.

Sin embargo, Hernán Bermúdez Requena es prófugo de la justicia desde febrero y recién la Interpol emitió su ficha roja de búsqueda por vínculos con el crimen organizado en Tabasco.

Adán Augusto López, senador por Morena (Graciela López Herrera)

¿Dónde está Adán Augusto López? Morena desconoce su paradero en medio del escándalo por Hernán Bermúdez Requena

En conferencia de prensa, senadores integrantes de la bancada de Morena hablaron sobre el tema de Hernán Bermúdez Requena, sin embargo, también confesaron que no saben en dónde está Adán Augusto López.

Al respecto, los legisladores de Morena apuntaron que Adán Augusto López seguramente está en múltiples trabajos de coordinación en la Cámara de Senadores, aunque le notificarán que medios buscan entrevistarlo.

El tema fue cuestionado por medios de comunicación en medio del silencio de Adán Augusto López sobre Hernán Bermúdez Requena y sus señalamientos por vínculos con el crimen organizado.

En la conferencia de prensa, los legisladores de Morena, como Emmanuel Reyes, celebraron que se esté investigando a Hernán Bermúdez Requena y sus nexos con el grupo criminal La Barredora.

No obstante, apuntaron que ellos no pueden hablar de lo que piensa Adán Augusto López sobre Hernán Bermúdez Requena, por lo que refirieron, se le debe preguntar al senador sobre el tema, aunque no está dando conferencias de prensa.

Senadores piden a Adán Augusto López explicar sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena; Morena sale en su defensa

Tal como señalaron a legisladores de Morena, Adán Augusto López no se ha pronunciado sobre la orden de aprehensión e investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena.

Sin embargo, diversos senadores tanto aliados como de oposición, han apuntado que es necesario que Adán Augusto López explique cuáles sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena.

Esto fue mencionado por la senadora de Movimiento Ciudadano, Amelia García, quien dijo que el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, debe estar abierto al escrutinio sólo por ser una figura pública.

Mientras que el senador del PVEM, Carlos Ramírez Marín, dijo que si bien Adán Augusto López no es responsable de lo que hacía Hernán Bermúdez Requena, sí podría ser obligado a responder por el caso.

En este argumento se sumó el senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien dijo que con seguridad que Adán Augusto López desconocía los vínculos con el crimen organizado de Hernán Bermúdez Requena.

Cabe señalar que se confirmó que no hay investigación en contra del coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, por los vínculos con el grupo criminal de La Barredora de Hernán Bermúdez Requena.