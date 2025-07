La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos y una posible investigación en contra del senador de Morena, Adán Augusto López: “aquí no se cubre a nadie”, expresó la mandataria federal.

Luego de que Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, fue vinculado como fundador del grupo criminal de La Barredora, el actual senador de Morena dijo estar “a la orden” de cualquier solicitud de alguna autoridad.

En su conferencia mañanera de hoy lunes 21 de julio, Claudia Sheinbaum dijo ver una diferencia entre el caso de Hernán Bermúdez Requena y el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ya que en el asunto tabasqueño existe una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

Hoy 21 de julio, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no encubrirá a nadie luego de los señalamientos contra Adán Augusto López, debido a que su ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco enfrenta una orden de aprehensión por ser considerado como fundador del grupo criminal La Barredora.

La mandataria federal explicó que si la FGR cuenta con evidencias en contra del algún servidor público, está de acuerdo con que la investigación siga adelante:

“Aquí no se cubre a nadie, si la FGR tiene contra alguien que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, ni nosotros ni la FGR, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma”.

Claudia Sheinbaum