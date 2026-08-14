Claudia Sheinbaum negó la existencia de una presunta lista negra de críticos a su administración, esto durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto, por lo que invitó a ver completo el programa Derecho de Réplica de Luisa Alcalde para aclarar el tema.

“Ya están diciendo que la lista de Sheinbaum, les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de Derecho de Réplica de Luisa María y de lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es: ‘viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta’. Mostró como funcionan las redes hoy.” Claudia Sheinbaum

Por lo que la presidenta descartó la existencia de una lista de críticos, respondiendo a las reacciones generadas por el análisis presentado en el espacio oficial de Luisa Alcalde sobre un supuesto ecosistema digital de amplificación de contenidos.

Gobierno aclara que se trata de un análisis técnico de redes, no de una lista negra de periodistas

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este viernes una presunta lista negra de periodistas y críticos a su administración y pidió a la ciudadanía ver completo el programa Derecho de Réplica de Luisa Alcalde, esto durante su conferencia matutina.

“Nunca dijo: ‘esta es la lista de quien sabe que’, pero ya todos ‘la lista de Sheinbaum’, si hay la mayor libertad de expresión de la historia. ¿A quién se le censura? A nadie.” Claudia Sheinbaum

Es decir que la mandataria enfatizó que no existe ninguna lista negra ni de adversarios políticos o periodistas, aunado a las declaraciones de la consejera jurídica.

Pues cabe recordar que Luisa María Alcalde ya había rechazado el día anterior que se hubiera elaborado una lista de periodistas o medios enemigos del gobierno y explicó que lo mostrado en Derecho de Réplica es un estudio sobre cómo se amplifican artificialmente ciertas tendencias en redes sociales.

Esto incluye el uso de cuentas automatizadas, sin atribuir financiamiento de bots a los comunicadores mencionados, es por eso que durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum invitó expresamente a consultar el programa completo para evitar interpretaciones parciales.

El tema generó polémica en redes y entre opositores, quienes recordaron declaraciones previas de la propia presidenta contra la elaboración de listas por motivos políticos.