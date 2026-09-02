La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que ya no mantiene el mismo contacto con el senador Adán Augusto López Hernández para temas legislativos, debido a que el legislador dejó de ser coordinador de Morena en el Senado.

“Él tomo la decisión de dejar la coordinación pero es Senador de la República. No tengo comunicación como antes porque antes era el coordinador parlamentario de Morena.” Claudia Sheinbaum

La explicación de Sheinbaum ocurre en medio de señalamientos y especulaciones sobre la presunta influencia que Adán Augusto López todavía tendría dentro de Morena y entre los legisladores de la bancada.

Adán Augusto López no estuvo en el Segundo Informe de Sheinbaum

La pregunta a la presidenta Sheinbaum llega después de que llamó la atención la ausencia de Adán Augusto López en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, realizado el 1 de septiembre en Palacio Nacional.

De acuerdo con los reportes, Adán Augusto López no acudió al evento, pese a que el año pasado sí estuvo entre los asistentes, tampoco apareció el senador Gerardo Fernández Noroña, mientras que otros integrantes de Morena y funcionarios federales sí acompañaron a la presidenta.

La ausencia de Adán Augusto López ocurre meses después de que dejara la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado; en febrero de 2026, Ignacio Mier Velazco asumió ese cargo, mientras López Hernández continuó como senador.

Adán Augusto López culpa a partidos y acaparadores por las protestas contra la Ley de Aguas (Mario Jasso / Mario Jasso)

Tras abandonar la coordinación parlamentaria, Adán Augusto López señaló que se enfocaría en trabajo territorial de Morena rumbo a los próximos procesos electorales.

En este contexto, Sheinbaum precisó que su menor comunicación con el senador responde a su nuevo papel dentro del partido y no necesariamente a una ruptura política. La presidenta, además, rechazó durante su informe que exista una división o rompimiento.