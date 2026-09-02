Una investigación publicada por Proceso reveló que la familia del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, posee al menos 28 propiedades en Texas con un valor cercano a 3.8 millones de dólares.

Los inmuebles están ubicados en McAllen, Mission, Alamo y Alton, y figuran a nombre del exmandatario, su esposa, hermanos y madre.

La Unidad de Inteligencia Financiera ya había señalado este patrimonio en 2021, mientras García Cabeza de Vaca enfrenta en México una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Familia Cabeza de Vaca ha sido relacionada con hasta 10 propiedades en Texas

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó a aparecer relacionado personalmente con hasta 10 propiedades. Además, los registros también documentan movimientos recientes sobre algunos de esos bienes.

Uno de los más relevantes ocurrió el 17 de abril de 2025, cuando el exgobernador vendió tres propiedades en una sola jornada. Los inmuebles, ubicados consecutivamente en los números 106, 108 y 110 de West Business Highway 83, acumulaban un valor superior a 356 mil dólares.

Inmuebles de la familia se extiende a sus hermanos

Por su parte, sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, aparecen relacionados con 3 y cuatro inmuebles en Texas, dichos bienes se encuentran próximos a propiedades vinculadas con el propio ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca, figura además como propietaria de una residencia campestre ubicada en el fraccionamiento The Oaks at Cimarron, en Mission.

Otro componente del patrimonio está integrado por propiedades compartidas. Dos inmuebles aparecen conjuntamente relacionados con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal y José Manuel García Cabeza de Vaca. A ellos se agregan ocho propiedades registradas conjuntamente a nombre del exgobernador y su esposa.

Bienes de la familia Cabeza de Vaca se concentran en McAllen

La concentración de inmuebles de la familia Cabeza de Vaca resulta particularmente visible en McAllen. Los registros ubican ocho propiedades relacionadas con García Cabeza de Vaca y Gómez Leal sobre South 49th Lane, además de otros terrenos familiares en esa misma zona. Mientras que en Alamo aparecen también dos casas móviles asentadas sobre un mismo terreno en West Bowie Street.

La investigación documenta, además, que algunos de los inmuebles han registrado incrementos considerables en su valor catastral durante los últimos años, particularmente terrenos urbanos relacionados con Francisco Javier y José Manuel García Cabeza de Vaca. En total, la revisión de los registros estadounidenses permite identificar 28 propiedades relacionadas con el núcleo familiar y una valuación conjunta cercana a los 3.8 millones de dólares.

UIF ya había investigado patrimonio de la familia Cabeza de Vaca

El patrimonio del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca y su familia en Estados Unidos había sido colocado bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hace cinco años.

En 2021, durante el procedimiento de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces gobernador de Tamaulipas, la UIF presentó ante la Cámara de Diputados información sobre operaciones financieras, empresas y propiedades relacionadas con el gobernador y personas de su entorno.

La UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, informó haber identificado 28 inmuebles entre México y Estados Unidos relacionados con García Cabeza de Vaca y su familia y cuestionó la correspondencia de la evolución patrimonial investigada con los ingresos obtenidos durante su trayectoria como servidor público. La información financiera formó parte de las investigaciones y denuncias promovidas contra el entonces gobernador ante las autoridades federales.

Cinco años después, la situación judicial de García Cabeza de Vaca permanece abierta. Por ello, en febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que impedía ejecutar la orden de aprehensión en su contra, relacionada con acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La determinación de la SCJN dejó nuevamente vigente la posibilidad de ejecutar el mandamiento judicial contra el exgobernador, quien ha permanecido en territorio estadounidense. García Cabeza de Vaca ha rechazado reiteradamente las imputaciones, sostiene que es víctima de una persecución política y niega haber cometido los delitos que se le atribuyen. También ha cuestionado las investigaciones realizadas por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto.

La documentación revelada ahora vuelve a colocar bajo escrutinio público uno de los puntos que acompañan el expediente del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el patrimonio inmobiliario que él y su familia mantienen en Texas, Estados Unidos, compuesto por 28 propiedades y valuado actualmente en casi 3.8 millones de dólares.