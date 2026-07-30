La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA) pidió proteger a la adolescente que denunció a Alberto Israel Jasso Cruz.

De acuerdo con la dependencia, la que fuera estudiante de Alberto Israel Jasso Cruz ha sido víctima de violencia digital así como mediática, ya que el profesor reveló su nombre completo.

Estudiantes exigieron justicia por el profesor, sin embargo, como resaltó la organización Tejiendo Redes Infancia, la adolescente no cometió ningún delito al acudir con las autoridades.

SIPINNA pide proteger a adolescente que denunció a Alberto Israel Jasso Cruz

Mediante comunicado, SIPINNA llamó de manera urgente a proteger a la adolescente que sería revictimizada y violentada tras denuncia a Alberto Israel Jasso Cruz.

SIPINNA pide proteger a adolescente que denunció a Alberto Israel Jasso Cruz (SIPINNA)

El llamado es tanto para las autoridades de procuración de la justicia, como instituciones educativas, que deben garantizar un entorno escolar seguro y libre de represalias.

SIPINNA afirma que la joven es víctima de violencia digital por ejercer su derecho de denunciar, lo que nunca debería ser motivo para sufrir amenazas, hostigamiento o exposición pública.

En especial porque el Estado mexicano está obligado a garantizar que todos los menores puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad, dignidad y respeto.

En este tenor y con énfasis en los artículos 76 y 77 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se debe proteger la identidad y privacidad de la menor.

Por lo que prohíben la difusión de imágenes, nombres y datos personales, en especial por ser una menor en procedimiento judicial.

SIPINNA rechaza que muerte de Alberto Israel Jasso Cruz sea motivo para extinguir el proceso

SIPINNA apunta a su vez que la muerte de un presunto responsable no equivale a que se extinga la obligación de dar con la verdad sobre el delito, o de reparar de manera integral el daño.

Por lo que exige a las autoridades continuar con las investigaciones pertinentes, para esclarecer si Alberto Israel Jasso Cruz era culpable de abuso sexual.

A este llamado se suman organizaciones como Tejiendo Redes Infancia, quienes mencionaron que la muerte de Alberto Israel Jasso Cruz no lo declara inocente ni resuelve la investigación.