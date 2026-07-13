Claudia Sheinbaum destacó el lunes 13 de julio de 2026 que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró en entrevista con NMás que nunca tuvo pruebas ni indicios de vínculos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el narcotráfico.

“Hay cuestiones muy interesantes, él por ejemplo dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México subrayó que es “muy importante” que la ciudadanía conozca la postura del diplomático, luego de que la oposición utilizara adelantos de su libro para señalar presuntos nexos de Rubén Rocha Moya.

Por su parte, Ken Salazar insistió en que durante su gestión no recibió información que confirmara tales acusaciones.

Sheinbaum resalta que no hay pruebas de vínculos entre Rocha Moya y el narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, durante su entrevista con NMás, Ken Salazar reiteró que no tiene ni tuvo alguna prueba sobre los supuestos vínculos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el narcotráfico.

Asimismo, resaltó que durante su ejercicio como embajador de Estados Unidos en México, no tuvo ningún indicio que indicara alguna protección o relación con algún grupo delincuencial desde el gobierno federal o estatal.

Esto a pesar de que la oposición señaló que el libro de Ken Salazar aseguraba que había una relación entre el narcotráfico y los gobiernos oficialistas.

Ken Salazar niega tener información sobre vínculos entre Rocha Moya y el narcotráfico

A pregunta expresa sobre algún informe que relacionara a Rubén Rocha Moya con el narcotráfico, el exembajador aseguró que nunca tuvo algún indicio al respecto.

“Nunca tuve yo esa información, no tenía esa información del gobernador de Sinaloa…no, nunca tuve, nunca tenía yo esas esas informaciones” Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México

Ante el cuestionamiento sobre el presunto pago del Cártel de Sinaloa ordenado por El Mayo Zambada a autoridades estatales, el embajador reiteró que nunca tuvo información que lo confirmara.