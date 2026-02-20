Claudia Sheinbaum rechaza que se utilicen las siglas de su nombre en partido político encabezado por Hugo Éric Flores.

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que “no se debe de usar el nombre de una persona” para llamar a una organización política.

“¿Cómo una organización lleva las siglas de la presidenta? Por eso la Consejería presentó esta solicitud; vamos a ver ahora en el Tribunal” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum rechaza que las siglas de su nombre sean utilizadas en partido de Hugo Éric Flores

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las medidas cautelares que solicitó la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de una organización ligada Hugo Éric Flores, la presidenta reaccionó.

Claudia Sheinbaum reveló que la Consejería de la Presidencia de la República continuará con la queja para que no se usen las siglas de su nombre en partido de Hugo Éric Flores.

De manera contundente, Claudia Sheinbaum puntualizó que agotará las vías legales para que la organización Construyendo Solidaridad y Paz, encabezada por Hugo Éric Flores, deje de utilizar las siglas “CSP”.

Claudia Sheinbaum señaló que aunque las siglas de su nombre no son muy conocidas, no se deben de usar en un partido político.

Y es que destacó que un partido político se podría llamar AMLO o de cualquier otra persona que sus siglas sean muy conocidas.

“Mis siglas no son muy conocidas, pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, es como CSP, entonces no se debe usar el nombre de una persona para un partido político” Claudia Sheinbaum

La organización Construyendo Solidaridad y Paz de Hugo Éric Flores usa las siglas de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la denuncia presentada por Claudia Sheinbaum permitir el uso de las iniciales podría asociarla indebidamente con este partido político.

Además, destaca que se pueden vulnerar sus derechos humanos al utilizar su nombre o abreviatura con fines partidistas .

La organización Construyendo Solidaridad y Paz está integrada por liderazgos que anteriormente formaron parte de Encuentro Social y Encuentro Solidario, partidos que perdieron su registro nacional en 2018 y 2021.

Se encuentra liderada por Hugo Éric Flores, actual diputado plurinominal por Morena.