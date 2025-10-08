Ante las declaraciones sobre la presencia del narcotráfico en los gobiernos de México, el diputado Hugo Éric Flores aclaró que no se trata de un efecto de las administraciones de Morena.

“No tiene que ver con ningún partido político, yo no estoy señalando a Morena de ninguna manera” Hugo Éric Flores

En entrevista para Azucena Uresti, el legislador aseveró que considera que México no está bajo un “narcogobierno” sino en una “narcosociedad”.

Asimismo, reafirmó que el 70% de los gobiernos municipales están bajo el control del crimen organizado.

“Narcosociedad” de México no es culpa de Morena, asegura Hugo Éric Flores

Hugo Éric Flores señaló que, en su opinión, en México no se debería de hablar de un narcogobierno, sino de “una narcosociedad” que sólo puede cambiar con la participación activa de la población en general.

Asimismo, resaltó que es tiempo de dejar de “echarnos las culpas” e iniciar con las acciones desde el sector social, pues cada vez más menores son llevados a las filas del narcotráfico y el crimen organizado.

“Es solo mi opinión…yo creo que no hay que hablar de narcogobiernos, más bien hay que hablar de una narcosociedad…es momento de hacer un alto y dejar de echarnos las culpas” Hugo Éric Flores

Asimismo, reiteró que esto no tiene 7 años sino décadas de gestación que no tienen que ver con un partido político; sin embargo, no tiene dudas “de que este orden de gobierno (municipal) en nuestro país ha sido tomado”.

“¿Cuánto tiempo tiene esto?, ¿Tiene 7 años?. No, esto tiene mucho más tiempo, tiene décadas gestándose… No tiene que ver con ningún partido político, yo no estoy señalando a Morena de ninguna manera, lo que estoy diciendo es lo que está pasando en nuestro país y que tiene décadas” Hugo Éric Flores

Esto tras asegurar que el 70% de los gobiernos en México están gobernados por el narcotráfico el pasado 26 de septiembre, durante una ponencia en un congreso religioso.