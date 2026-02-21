De alcanzar su registro, el proyecto Construyendo Sociedades de Paz cambiará su nombre a Partido PAZ, aunque afirma no violentaron ninguna norma pese a referencia a Claudia Sheinbaum.

El partido encabezado por Hugo Eric Flores había pensado en las siglas CSP, iniciales de la presidenta de México quien envió un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Construyendo Sociedades de Paz cambia a Partido PAZ; deja atrás referencia a CSP

La agrupación Construyendo Sociedades de Paz envió un escrito al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer el cambio de nombre a Partido PAZ; no usará iniciales CSP.

Aclaró que el objetivo de utilizar las letras CSP eran para que quienes simpatizaran con los conceptos Construyendo Solidaridad y Paz, asociaran a la organización “como una aspiración legítima”.

Construyendo Sociedades de Paz cambia a Partido PAZ; deja atrás referencia a CSP (@fernandeznorona / X)

Asimismo, Construyendo Sociedades de Paz aclara que no violentaron ninguna norma, como tampoco los derechos políticos de Claudia Sheimbaum, ya que esa no fue su pretensión.

Resaltan que el nombre de Construyendo Solidaridad y PAZ fue aprobado por la Secretaría de Economía y por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, así como cumple con los criterios del TEPJF.

El grupo argumenta también que cinco días antes de que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentara la impugnación ya habían solicitado el cambio de nombre al INE.

Partido PAZ planea su primera asamblea nacional tras cumplir requisitos preliminares

El sábado 21 de febrero, el Partido PAZ está planteando su primera asamblea nacional en punto de las 17:30 horas, ya que cumplió de manera preliminar con los requisitos.

El Partido PAZ ha afiliado, desde que se estableció como Construyendo Solidaridad y Paz un total de 388 mil 160 de personas, además ha realizado 322 asambleas distritales.

Aunado al cambio de las siglas CSP, el Partido PAZ cambió de logo, ya que ahora se representa en un fondo blanco, con una paloma y el nombre del mismo en morado.