El diputado federal Hugo Éric Flores aseguró que actualmente, el 70% de México es gobernado por el narcotráfico.

Durante su ponencia en el Centro Familiar Cristiano del pasado 26 de septiembre, el diputado aseveró que los presidentes municipales ahora forman parte de la delincuencia organizada.

Y es que, según el diputado de Morena, “el crimen organizado pone a los presidentes municipales” en al menos el 70% del territorio nacional.

El crimen organizado ahora es el gobernante del 70% de México, asegura Hugo Éric Flores

Hugo Éric Flores, diputado de Morena, señaló durante un congreso evangélico realizado en el Centro Familiar Cristiano, que los presidentes municipales del 70% del territorio nacional obedecen al narcotráfico.

Asimismo, resaltó que, según su propia investigación, el país ha pasado por 3 etapas en materia del crimen organizado. Se trata de:

Primera etapa: crimen organizado financiaba campañas políticas

Segunda etapa: crimen organizado comenzó a colocar a sus propios gobernantes

Tercera etapa: crimen organizado ahora es el gobernante

“70% de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país. No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales” Hugo Éric Flores, diputado morenista

El diputado morenista reiteró que el narcotráfico pasó de financiar las campañas políticas en diferentes órdenes del gobierno, a poner a sus propios gobernantes al punto de que ahora son ellos mimos quienes están al frente de los gobiernos municipales.

Morena se pronuncia contra declaraciones de Hugo Éric Flores; es desproporcionado, aseguran

Luego de que se diera a conocer su participación en el congreso evangélico, militantes de Morena se pronunciaron en contra de las afirmaciones de Hugo Éric Flores.

De acuerdo con Ricardo Monreal, Flores debe de probar lo dicho y aseguró que se trata de cifras “desproporcionadas”.