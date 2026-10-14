Sergio Mayer aclaró la polémica sobre la corbata azul y lo que apuntaba como su llegada al PAN; explicó que sigue en Morena y no esperaba que generara molestias ni provocara agresiones en redes.

Me regaló la corbata, el diputado Lixa y eso es todo, solamente una anécdota en la que haga lo que haga, diga lo que diga, genera polémica. Sergio Mayer, diputado de Morena

El diputado agregó que si bien había renunciado a Morena consecuencia del reality show en el que participó, por congruencia y agradecimiento sigue en el partido, aunque entiende que todo lo que hace genera polémica.

Aclaró que tiene la certeza de que no dará continuidad a su militancia de Morena tras terminar la actual Legislatura el próximo 2027, aunque de momento rechaza cambiar de partido.

Sergio Mayer explica polémica por la corbata azul de Elías Lixa

Si bien reconoció que la intención de Elías Lixa fue una provocación a la que Sergio Mayer se prestó porque se lleva bien con el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, aclaró que sólo fue un regalo.

Sergio Mayer aclara uso de corbata azul de Elías Lixa (ESTRELLA JOSENTO / CUARTOSCURO / Estrella Josento)

En entrevista con Pamela Cerdeira, Sergio Mayer aclaró lo ocurrido con Elías Lixa; su amigo le estaba criticando su corbata, por lo que el morenista le recalcó que entonces le regalara una.

Sergio Mayer explicó que si bien lo han acusado de traidor en redes sociales, sólo se trató de Elías Lixa regalándole una corbata que llevó desde su oficina en el Congreso, por lo que no entiende el alcance.

También resaltó que no fue ningún guiño a una próxima militancia en el PAN, ya que sigue en Morena, grupo al que respetará durante la actual legislatura por agradecimiento y congruencia.

Sergio Mayer explica su futuro político tras terminar la Legislatura: no continuará en Morena

Sergio Mayer adelantó que dejará el partido tras lo ocurrido con su solicitud de licencia y las decisiones de Morena al respecto, pese a haberlo hablado con la dirigente nacional en ese momento, Luisa Alcalde.

Sergio Mayer mencionó que es un hecho que no continuará con Morena, aunque sí espera seguir en la política independiente del color o ideología, a los cuales definió como un yugo y una etiqueta.

En el mismo espacio de MVS Noticias, Sergio Mayer mencionó que si bien ha tenido ofertas de otros partidos, tomará la decisión de afiliarse en su momento, ya que no tiene necesidad.