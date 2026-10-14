El diputado Sergio Mayer desató los rumores sobre su posible unión a la filas del PAN tras lucir una corbata azul que le regaló el líder de la bancada blanquiazul, Elías Lixa.

Fue este martes 13 de octubre de 2026 cuando Sergio Mayer se reincorporó a los trabajos legislativos, luego de pasar más de un mes de licencia para participar en un reality show en Colombia.

Además, cabe recordar que en mayo de 2026 presentó su renuncia irrevocable a su militancia en Morena, tras argumentar supuestos motivos personales detrás de su decisión.

¿Sergio Mayer al PAN? Regresa a la Cámara de Diputados y luce nueva corbata azul

La controversia surgió en plena sesión plenaria durante el debate referente a la Ley Federal de Derechos, cuando Sergio Mayer decidió aproximarse a la bancada del PAN, comandada por Elías Lixa.

Posteriormente, el coordinador del PAN bromeó con el exmorenista, asegurando que una corbata azul le favorecería más que la color guinda que portaba en ese momento.

¿Sergio Mayer al PAN? Una corbata azul de Elías Lixa desata el rumor (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Ante el comentario, Mayer pidió que le regalaran una corbata azul como la que utilizan los diputados panistas, por lo que Elías Lixa se apresuró a conseguirle una de inmediato.

Tras recibir este regalo, Sergio Mayer se retiró la corbata guinda y se colocó su nueva prenda azul frente a todos los diputados.

Aunque el gesto fue captado por la mayoría de asistentes, continúa la expectativa sobre si implicará una adhesión formal al PAN o si se mantendrá únicamente como una breve anécdota entre diputados.

Esto luego de que hasta el momento, ni Sergio Mayer ni Elías Lixa han emitido algún pronunciamiento al respecto.