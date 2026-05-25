El diputado y actor Sergio Mayer negó haber recibido presiones internas para renunciar a Morena, asegurando que su salida fue una decisión personal.
“No, no fui obligado. Yo tomé la decisión, nadie me obligó y quiero dejarlo claro, fue un tema que yo decidí porque hay cosas con las que no me siento a gusto.”Sergio Mayer, diputado federal
Mayer destacó el 25 de mayo de 2026 que Morena es “el más consolidado y fuerte” con millones de militantes, pero reconoció que existen distintas formas de pensar.
Aclaró que no cambiará de partido ni tiene acuerdos con otras fuerzas políticas.
Señaló que su renuncia responde a un tema de dignidad y congruencia, y que apoyará desde otras trincheras sin buscar cargos ni privilegios.
El diputado Sergio Mayer negó presiones internas por su renuncia a Morena. Frente a los medios de comunicación expresó que su salida fue una decisión personal.
Mayer destacó que Morena es el “partido más consolidad y fuerte, no solo de México, sino a nivel mundial” con 12 millones de militantes.
Puntualizó que al ser un partido político grande existen “hay distintas formas de pensar”.
En sus declaraciones Sergio Mayer también afirmó que no cambiará de partido político pese a dejar Morena.
Incluso el actor descartó que tuviera algún “acuerdo” con algún otro partido político.
“Yo no voy a cambiar de color, ni voy a cambiar de ideología. El hecho de la permanencia dentro de la militancia es un tema personal. Yo sigo apoyando el movimiento...no renuncié porque haya negociado con alguno otro color, partido o porque tengo otras inquietudes”.Sergio Mayer, diputado federal
Al ser cuestionado sobre el comunicado de Morena donde señalaban daños a la imagen partido, Sergio Mayer dio su punto de vista.
Expresó que ese fue uno de los temas por los que decidió renunciar a Morena porque tiene “dignidad y congruencia” con sus acciones.
Yo creo que es momento de hacer una auto reflexión, es un momento de inflexión donde es justo y correcto que se vea hacia dónde vamos, qué es lo que queremos", aseguró Sergio Mayer.
El diputado también aseguró que él “no está por el hueso” como se ha llegado a decir, ya que con su renuncia está demostrando todo lo contrario.
Esto pese que es consciente de que “renunciar a la militancia” es abandonar la posibilidad de la continuidad política, aunque apoyará desde cualquier otra trinchera.