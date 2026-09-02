Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la licencia que Sergio Mayer solicitó a mediados de agosto. Al respecto, afirmó que no estaba enterado de que, supuestamente, ingresaría a un reality show.

El pasado 19 de agosto, Sergio Mayer solicitó a la Mesa directiva de la Cámara de Diputados que aprobara su licencia por tiempo indefinido a partir de 31 de agosto de 2026.

Sergio Mayer ha pedido licencia dos veces en lo que va del 2026 y hasta el momento no ha confirmado que este permiso esté relacionado con actividades laborales lejos de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal habla sobre la licencia que solicitó Sergio Mayer

Sergio Mayer ha pedido licencia dos veces en lo que va del año para ausentarse de la Cámara de Diputados, por lo que Ricardo Monreal fue cuestionado sobre el motivo del permiso.

Ricardo Monreal expresó que estaba enterado de la licencia de Sergio Mayer, pero desconocía el motivo y se sorprendió al saber que posiblemente el diputado ingresaría a un reality show.

“¿Va un reality show? No sabía, lo único que sabía es que pidió licencia” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal mencionó que Luis Morales Flores había iniciado labores dentro de la Cámara de Diputados como suplente de Sergio Mayer.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/WoCHFwdcUh — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 1, 2026

El diputado de Morena calificó a Luis Morales Flores como un buen hombre y se negó a dar su opinión sobre Sergio Mayer.

“De Sergio Mayer solo tengo una expresión de respeto, que le vaya bien allá” Ricardo Monreal

Sergio Mayer renunció en mayo 2026 a Morena, luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido suspendiera sus derechos políticos.

A pesar de esto, Sergio Mayer continuó con sus labores bajo la bancada de Morena.

Sergio Mayer ha solicitado licencia dos veces en 2026

Ricardo Monreal se negó a dar su postura sobre las actividades que realizará Sergio Mayer tras solicitar una licencia por segunda ocasión.

Sergio Mayer solicitó una licencia sin goce de sueldo en febrero de 2026 para ingresar al reality La Casa de los Famosos.

Con este antecedente, trascendió que el diputado volvió a solicitar un permiso para ingresar a otro reality, esta vez de TV Azteca.

Sergio Mayer no ha confirmado que su licencia esté relacionada a actividades laborales fuera de la vida política.