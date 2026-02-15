Dice que “ni venganza ni perdón”, pero el libro de Julio Scherer Ibarra tiene todos los atributos de una venganza: es la “satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos”.

Scherer Ibarra escribe años después del “daño” que le causó el libro “Traición en Palacio: El negocio de la justicia en la 4T”, publicado en junio de 2023 por Hernán Gómez, en el que se le acusa a él de utilizar el aparato del poder para negocios personales, además de intentar extorsionar a Juan Collado.

Scherer Ibarra renunció al gobierno de AMLO en septiembre de 2021, cerca de la mitad del sexenio.

Lo que escribe en su libro es la bomba política de la semana, enumero algunos puntos:

Sobre AMLO:

1- “Andrés Manuel ahorita sería feliz si los gringos hicieran algo en su contra, porque es lo único que le falta: haber empezado como líder social, llegar a jefe de Gobierno, después a presidente y finalmente regresar a las condiciones de un líder social perseguido”.

2- “Andrés siempre ha sido una víctima y siempre se ha comportado como tal, es parte de su forma de ser”.

3- AMLO “me dio luz verde para pactar hasta con el diablo con tal de ganar” (la elección de gobernador en Oaxaca)

4- AMLO “nunca se quiso meter con los «ex», nunca quiso lastimarlos. Hubiera podido hacer lo que quisiera con Calderón y con Peña —quienes sí lo lastimaron— , pero nunca hizo nada. Al contrario, les ofreció fuero, les ofreció impunidad para cualquier delito”.

Sobre Ramírez Cuevas:

5- “Si Jesús (Ramírez Cuevas) le planteaba que el empresario fulanito estaba haciendo algo equivocado, el presidente se podía ir contra ese empresario sin problema alguno y, aunque después tratara de rectificar, ya le había dado un golpazo a fulano o perengano, y eso sí causaba desasosiego”.

6- “Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Sergio Carmona, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas, con presuntos nexos con el narcotráfico”.

7- “Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente AMLO. Fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas, la de su amigo personal Américo Villarreal (en Tamaulipas)”.

Sobre Sergio Carmona:

8- “Carmona no solo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país”.

9- “Desde 2018 comenzó a financiar campañas en estados estratégicos: Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Desde ese momento, periodistas y analistas lo identificaron como un operador en la sombra en las elecciones intermedias de 2021. El 22 de noviembre de ese año, Carmona cayó abatido…”.

10- “El caso Carmona es una herida abierta para Morena y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. La historia no ha concluido; el descubrimiento de una red de corrupción encabezada por dos altos mandos de la Marina es la continuación”.

Aunque haya quien diga que este libro abre muchos frentes, yo solo veo uno: la ruptura de Morena, desde dentro. Hay quien ya le llama a esto una “guerra civil” en el partido en el poder.

Veremos cuántos cadáveres políticos deja esta guerra, pero por lo pronto Ramírez Cuevas no se va del gabinete de Sheinbaum.