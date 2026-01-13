Con el objetivo de exigir seguridad a las autoridades por las condiciones de violencia a la alza, transportistas anunciaron la realización de un megabloqueo en Edomex para el día 13 de enero.

Por eso, te contamos cuáles serán las vialidades de la zona oriente del Valle de México que estarán cerradas como parte de la movilización de los transportistas.

Megabloqueo en Edomex: transportistas cerrarán estos puntos el 13 de enero

En la convocatoria del megabloqueo en Edomex, los transportistas que se sumarán a las movilizaciones par demandar mejores condiciones de seguridad, indicaron que las vías afectadas serán estas:

Carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl

Calzada Ignacio Zaragoza, cerca de Santa Martha Acatitla

Avenida Bordo de Xochiaca, en la zona conformada entre los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Avenida Bordo de Xochiaca y Avenida Vicente Villada, en la zona del acceso al Circuito Exterior Mexiquense

De la misma forma, los responsables de la movilización que se desplegarán en distintos puntos de la zona oriente de entidad han explicado que los bloqueos darán inicio en punto de las 9 de la mañana.

Megabloqueo (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Megabloqueo en Edomex: esto exigirán los transportistas

Al anunciar un megabloqueo en Edomex, los operadores de transporte de carga acusan que en los últimos meses han aumentado las condiciones de inseguridad en las vialidades de la entidad.

Debido a lo anterior, los transportistas que se sumarán a la movilización en la zona oriente del Estado de México, adelantaron que sus exigencias a las autoridades se tratan de las siguientes:

Alto a los asaltos y extorsiones en rutas de transporte público

Mayor presencia de policía y Guardia Nacional en zonas críticas

Atención inmediata a la violencia contra choferes y pasajeros

Acciones contra el robo de autopartes y unidades

Garantías de seguridad laboral para operadores

Comunicación directa y efectiva con autoridades estatales y federales

Cabe destacar que los inconformes acusan que la espiral de violencia e inseguridad que se ha generad en el Edomex, se ha incrementado bajo el amparo y complicidad de las autoridades locales.

Así lo denuncian al señalar que los responsables de los robos y asaltos, operan en conjunto con la policía estatal, el Ministerio Público e incluso con las empresas de grúas y corralones concesionados.