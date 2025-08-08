El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para realizar ataques militares contra los cárteles del narcotráfico en México, así lo asegura el periódico The New York Times.

El anuncio de que Donald Trump firmó dicho decreto fue publicado por The New York Times en el marco de la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

De manera involuntaria, Claudia Sheinbaum confirmó dicha orden ejecutiva, pues dijo que ya había sido avisada aunque descartó que se contemple una invasión al territorio de México.

La mandataria mexicana negó incursiones en territorio nacional durante la conferencia mañanera de este 8 de agosto. El acuerdo, según la publicación del periódico, contempla: “operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra cárteles”.

Donald Trump firma decreto para ataque militar a cárteles del narcotráfico de México; Claudia Sheinbaum niega invasión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en su conferencia mañanera de este 8 de agosto que Estados Unidos no iba a hacer incursiones militares ni invasión a territorio de en México debido a que nuestro país siempre ha manifestado su rechazo ante esa posibilidad.

Además, dijo que ya había sido informada de que venía esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump, pero por si a caso la revisaría.

“No, pero no, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos... pero no va a haber invasión, eso va a estar descartado, porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas de que no está permitido, en ninguna parte de ningún acuerdo…. cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no… fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenia que ver con… ninguna incursión en nuestro territorio. creo que somos el país que mas regulación tiene para agentes extranjeros. Vamos a ver cómo viene la orden ejecutiva pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Donald Trump firma decreto para ataque militar a cárteles del narcotráfico de México: ¿Qué dice?

El decreto del presidente Donald Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de narcotráfico en México y ello da el punto de partida para elaborar distintos planes de persecución.

No obstante, la orden contemplaría que no se puede matar a civiles o presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente.

The New York Times dijo que Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, ha respondido que el objetivo del presente Donald Trump es proteger la patria, ello en un correo electrónico sin profundizar tanto en el tema.

El Departamento de Defensa se negó hacer comentarios al respecto a The New York Times.

Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, el gobierno de Donald Trump designó a seis los carteles de narcotráfico en México como terroristas y a dos grupos delincuenciales extranjeros, uno de ellos con presencia en Mexico, el Tren de Aragua. En total son.