Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó a la marcha de la Generación Z, asegurando que en la movilización del 15 de noviembre ’no había jóvenes’.

Fue durante su participación en una asamblea de los Comités de Morena en la Ciudad de México (CDMX), Luisa Alcalde aseguró que en las protestas de la Generación Z 'participaron los mismos de siempre‘.

En su participación en una asamblea informativa, Luisa Alcalde se lanzó contra la marcha de la Generación Z, tras asegurar que en la movilización, la cual lleva por título el sobrenombre que reciben los menores de 30 años, ’no había jóvenes’.

La dirigente nacional de Morena acusó que en el movimiento de la Generación Z participaron integrantes de la oposición, mencionando algunos ejemplos como Fernando Belaunzarán, Acosta Naranjo, Pedro Ferriz y Emilio Álvarez Icaza.

Luisa Alcalde aseguró que las imágenes de la marcha no muestran a ningún joven ser parte de las protestas, por lo que señaló que del total de asistentes, solo un 10% sí eran jóvenes

Por ello la líder morenista ironizó con esta situación, reiterando que en la marcha de la Generación Z participaron ‘los mismos de siempre más algunos jóvenes’.

Marcha Generación Z (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Luisa Alcalde acusa pago a influencers por marcha de la Generación Z

En su discurso contra la marcha de la Generación Z, Luisa Alcalde reiteró que esta movilización estaría financiada por integrantes de la ultraderecha.

Según su acusación, estarían 'pagando millones' para generar ruido en contra del gobierno, como utilizar cuentas granjas de cuentas bots.

Además, aseguró que están pagando a influencers, para que muchos de ellos se pronuncien o generen contenido en contra del gobierno.

De acuerdo con Luisa Alcalde, esto se debe a que los mismos de siempre están ‘dispuestos a pagar lo que sea necesario’ con tal de regresar al poder.

El objetivo, dijo la líder morenista, es regresar a los privilegios de antes, como la condonación de impuestos