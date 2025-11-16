Diputados federales y senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumaron a la condena de la violencia durante la Marcha de la Generación Z y al respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos grupos legislativos coincidieron en no condenar las manifestaciones sino los actos de violencia focalizada, además de señalar que la ultraderecha está detrás de las expresiones violentas.

Los dos grupos de legisladores coincidieron en que el pueblo tiene memoria y claridad política para distinguir la protesta genuina.

Legisladores de Morena condenan violencia en Marcha de la Generación Z en contra de la policía (@MorenaSenadores)

Diputados federales respaldan a Claudia Sheinbaum: “México camina hacia una paz duradera”

Los diputados federales y senadores Morena y aliados coincidieron en apoyar sin reservas a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguraron que México camina hacia una paz duradera.

Señalaron que la ultraderecha tiene los objetivos de promover discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar como en la Marcha de la Generación Z de este 15 de noviembre.

También acusaron que la violencia recayó en un grupo muy focalizado que calificaron de sector extremista que quería provocar mediante tácticas de confrontación violenta.

Legisladores de Morena condenan violencia en Marcha de la Generación Z en contra de la policía (@arturoavila_mx)

Marcha de la Generación Z: Diputados de Morena piden que no se ponga en riesgo la vida

Los legisladores en la Cámara de Diputados señalaron que en la Marcha de la Generación Z hubo ataques a las fuerzas de seguridad, vandalismo en bienes públicos y expresiones misóginas.

Por ello pidieron que las manifestaciones nunca deben poner en riesgo la vida de nadie, ni el orden público.

14 policías heridos en Marcha de la Generación Z siguen hospitalizados

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que de los 40 policías lesionados, 26 ya fueron dados de alta y 14 permanecen hospitalizados con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

En un mensaje en redes sociales agradeció su valentía al enfrentar a grupos violentos que se presentaron en la Marcha de la Generación Z.