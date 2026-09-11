Amenaza contra Enrique Acevedo fue condenada por legisladores de Morena, como Higinio Martínez y Alfonso Ramírez Cuéllar, al igual que el diputado del PT, Reginaldo Sandoval.

El senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez señaló que no está de acuerdo con lo dicho por Luis Fernando Salazar, compañero de bancada, ya que fue un error por el que deberá responder.

Por su parte, los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Reginaldo Sandoval destacaron la gravedad de las palabras que fueron utilizadas para agredir a Enrique Acevedo, por lo que esperan represalias.

Higinio Martínez resalta respeto a Enrique Acevedo tras amenaza: asegura fue un error de Luis Fernando Salazar

Para medios de comunicación, Higinio Martínez reiteró que en el Senado se respeta el trabajo de los periodistas y de Enrique Acevedo aunque no se esté de acuerdo, por lo que fue un error de Luis Fernando Salazar.

“No estuvimos de acuerdo por supuesto y expresamos nuestro respeto al periodista Enrique Acevedo”. Higinio Martínez, presidente del Senado

Añadió que si bien el senador admite su error y las posibles consecuencias, Luis Fernando Salazar debe esperar a que Enrique Acevedo acepte dicha disculpa, aunque dependerá del periodista.

“Vamos a ir tras de ti”: Luis Fernando Salazar amenaza a Enrique Acevedo, periodista de Televisa (Captura de pantalla)

Además de resaltar que una amenaza a un periodista de parte de un funcionario no se puede volver a repetir pese a desacuerdo, ya que si bien Luis Fernando Salazar no lo habría dicho con esa intención, se interpretó así.

Alfonso Ramírez Cuéllar pide sanción de Morena por amenaza contra Enrique Acevedo

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar pidió a su partido emita una sanción a Luis Fernando Salazar de ser necesario, ya que amenaza contra Enrique Acevedo es condenable.

“Morena tiene que ser suficientemente claro de que nosotros no toleramos ninguna amenaza a ningún periodista”. Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que en Morena se respeta el trabajo de los medios de comunicación y debe dejar en claro que acciones de esta índole son condenables e intolerables.

Reginaldo Sandoval destaca gravedad de amenaza a Enrique Acevedo

El diputado Reginaldo Sandoval también definió como lamentable y grave la amenaza contra Enrique Acevedo y declaró que nunca se debe usar la violencia para impedir el derecho a la libre expresión.

Está bien que nos hagan enojar por cosas que luego nos inventan pero eso tiene su cauce". Reginaldo Sandoval, diputado del PT

Afirmó que fue una agresión equivocada de parte de Luis Fernando Salazar, ya que como funcionario, no deben hacer uso de la violencia y además tienen que actuar con humildad.

Reginaldo Sandoval mencionó que si bien se pueden enojar por los inventos de algunos medios se debe utilizar otra vía como el derecho de réplica, con respeto al trabajo del periodista.