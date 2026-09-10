Emmanuel Reyes reprobó la amenaza de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo, al igual que otros compañeros de bancada, aunque aseguró que esperarán posicionamiento del partido.

Yo creo que es un posicionamiento individual del senador (Luis Fernando Salazar). Emmanuel Reyes, senador de Morena

El senador de Morena resaltó que si bien no comparte el posicionamiento de Luis Fernando Salazar, fue individual, lo que provocó cuestionamientos de medios, quienes apuntaron que fue una amenaza.

Al igual que Emmanuel Reyes, otros senadores señalaron que no se puede avalar ninguna amenaza, ya que todo el trabajo de los medios de comunicación debe respetarse aunque no estén de acuerdo.

Emmanuel Reyes reprueba amenaza de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo

Para medios de comunicación, Emmanuel Reyes Carmona se pronunció sobre la amenaza de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo y aseguró que deberá responder por sus actos, aunque es una posición individual.

“Vamos a ir tras de ti”: Luis Fernando Salazar amenaza a Enrique Acevedo, periodista de Televisa (Captura de pantalla)

Emmanuel Reyes fue cuestionado en específico sobre el posicionamiento de Morena con referencia a la amenaza contra Enrique Acevedo, y aunque aclaró que no es compartida, esperará un comunicado.

Al respecto Emmanuel Reyes añadió que si bien no lo comparte, Luis Fernando Salazar es libre de decir lo que quiera, aunque medios cuestionaron sus palabras, ya que aclararon, una amenaza no es una posición.

El senador de Morena añadió que en su particular opinión, nunca amenazaría a un periodista, ya que son libres y se debe respetar su libertad de expresión y su trabajo.

Aunque también señaló que se respeta el respaldo de Luis Fernando Salazar hacia su amiga y compañera Julieta Ramírez, porque repitió, es una opinión propia.

Higinio Martínez también reprobó amenaza de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo

Emmanuel Reyes no fue el único senador de Morena en pronunciarse, ya que el presidente de la Mesa Directiva agregó que no se puede avalar la amenaza a un periodista como la hecha a Enrique Acevedo.

Agregó que espera que la situación de Luis Fernando Salazar se aclare pronto porque si bien pudo no estar de acuerdo con Enrique Acevedo y su trabajo, está en su derecho a la libertad de expresión.

La amenaza de Luis Fernando Salazar -ya eliminada de la red social- contra Enrique Acevedo también fue criticada por senadores de otras bancadas, como Manuel Añorve, coordinador del PRI.