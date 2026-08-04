Ricardo Salinas Pliego aprovechó la funa contra la diputada e influencer de Morena Nayeli Slavatori para burlarse de ella.

El empresario dueño de TV Azteca dijo que Nayeli Salvatori “no aguantó el primer empujoncito” por la polémica tras haber dicho que los adultos mayores “huelen a baúl”.

Salinas Pliego recordó cuando Nayeli Salvatori se burló de su sobrino Memo Salinas diciendo que ella le enseñaría como ser “un verdadero influenciador”.

Salinas Pliego recupera vieja pelea con Nayeli Salvatori para burlarse

Ricardo Salinas Pliego recordó una discusión de 2025 en la que señaló a Nayeli Salvartori por exhibir a un ciudadano.

La tiktoker y exlocutora de radio dijo que no era una exhibición sino una invitación a los ciudadanos a conocer cómo funciona el Congreso de Puebla.

Nayeli Salvatori enfrenta rechazo de Salinas Pliego y Morena

La recuperación del enfrentamiento de Salinas Pliego con la morenista se dio en el marco de las declaraciones de Nayeli Salvatori y Grace Palomares, ambas diputadas de Morena en el Congreso de Puebla, quienes hablaron negativamente de las personas de la tercera edad.

Sus declaraciones no solo han generado críticas de opositores y sociedad en general sino al interior de Morena, desde feministas hasta el propio partido que inició un proceso para que se les suspendan sus derechos políticos.