Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, afirmó que era necesario mencionar a medios y periodistas como un punto clave para explicar el ecosistema digital en el que los bots distorsionan la información.

En entrevista con López-Dóriga, Luisa Alcalde reiteró que lo que presentó en su programa no constituye una “lista de opositores” o una “lista negra”, por lo que “no debería de molestar” que se haya mencionado.

Luisa Alcalde rechaza haber hecho una lista de periodistas, pero asegura que “no debería de molestar”

Luisa Alcalde rechazó que en su programa Derecho de Réplica se haya presentado una lista de periodistas opositores.

Al respecto, aclaró que lo que se mencionó fue ciertas cuentas en X para explicar una investigación.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de presidencia (Andrea Murcia Monsivais)

El gobierno federal habría detectado una red coordinada de trolls y bots que retoman contenidos de medios de comunicación y periodistas para después distorsionarlos y proliferar la desinformación.

La consejera jurídica reiteró que la mención de periodistas fue solo para explicar de dónde proviene la información que retoman los bots, asegurando que la intención nunca fue hacer una lista de opositores.

Alcalde dijo que las audiencias tienen el derecho de conocer cómo se intenta distorsionar la percepción pública a través de redes, por lo que “no debería de molestar” que esto se haya explicado.

“Creo que no debería de molestar que se hable de este tipo de fenómenos”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde defiende libertad de expresión en gobierno de la 4T

Asimismo, Luisa Alcalde sostuvo que los gobiernos de la 4T son quienes más han protegido la libertad de expresión, asegurando que nunca ha sido la intención del gobierno coartar la libertad de los periodistas.

Luisa Alcalde explicó que exponer el ecosistema digital de bots y trolls no es un ataque a la prensa, sino una forma de alertar a la ciudadanía sobre cómo se intenta distorsionar la percepción pública.

Ante esto, Luisa Alcalde insistió en que la pluralidad de opiniones es bienvenida en la 4T y que el análisis técnico presentado no busca señalar a los periodistas como parte de una operación de ataque.