Integrantes de la Asamblea de Barrios tensaron el ambiente al interior del Congreso de la Ciudad de México.

Los primeros reportes indican que la mañana de este jueves, 9 de abril de 2026, la Asamblea de Barrios intentó ingresar al Congreso, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El portazo se originó tras una protesta afuera del recinto encabezada por la Asamblea de Barrios y el Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco.

Alrededor de 200 protestantes, exigían viviendas a precios accesibles, al no ser escuchados por los diputados locales, intentaron ingresar a la fuerza, esto desencadenó una serie de empujones entre trabajadores, guardias de seguridad y manifestantes.

La periodista Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, compartió videos del momento.

🚨Tensión en el Congreso de la CDMX: integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron dar portazo, generando empujones con personal de seguridad.



Autoridades decretaron receso para evaluar la situación.



📹@laucasillas @AztecaNoticias pic.twitter.com/hh9ovaT2dp — Azucena Uresti (@azucenau) April 9, 2026

Congreso de CDMX activa protocolos de seguridad