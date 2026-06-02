Estimación apuntan a que cerca de 7 mil personas forman parte actualmente del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Esto luego de que se reportara el arribo de centenares de integrantes de la CNTE, procedentes de diversas partes de la República mexicana para sumarse a las protestas de sus compañeros.

Plantón de la CNTE se extiende a Bolívar y Madero en el Centro Histórico (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

Casi 7 mil personas forman plantón de la CNTE en el Centro Histórico de CDMX

Desde la tarde del lunes 1 de junio de 2026, se dio a conocer la llegada de grandes contingentes de la CNTE al Centro Histórico de CDMX, aumentando así la presión en contra del gobierno federal.

De acuerdo con la información, la presencia de cada vez manifestantes orilló a incrementar el plantón, extendiéndose a calles como Bolívar, Madero e incluso el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Esto luego de que se reportara la instalación de tiendas de campaña en dichos puntos, pertenecientes a los refuerzos de la CNTE quienes hicieron su arribo.

Estimaciones apuntan a que sería cerca de 7 mil integrantes de la CNTE en la CDMX, ocupando diversas calles y avenidas del Centro Histórico de CDMX.

Los manifestantes señalaron que su presencia cerca de Palacio Nacional será de forma indefinida, por lo que no detallaron alguna fecha en la que podrían retirar su plantón.

Puntualmente acusan al gobierno federal de ignorar sus propuestas, por lo que en respuesta han aumentado su plantón.