La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de la marcha de la Generación Z, burlándose de que personas como Vicente Fox confirmaron su asistencia, pese a no ser de esa generación.

Asimismo, Claudia Sheinbaum explicó a qué se deben las vallas fuera del Palacio Nacional a tres días de movilizaciones en la capital.

Vicente Fox va a la marcha de la Generación Z y Claudia Sheinbaum se burla por ello

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, fue cuestionada en la conferencia del pueblo sobre la marcha de la Generación Z programada para el 15 de noviembre.

Ante ello, la presidenta cuestionó que la procedencia está en duda debido a que no se sabe quién convocó a la manifestación en el Zócalo.

Y es que a su parecer, se están sumado personajes de la oposición como Vicente Fox, de quien se burló por confirmar ir a la marcha aunque no pertenece a esa generación.

“[Vicente] Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la Generación Z (...) un sin fin de personas que ni a chavorrucos llegan”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, señaló que así como Vicente Fox, diputados de la oposición también anunciaran su presencia en la marcha de la Generación Z, aunque no están dentro de esa edad.

🔴“No es muy de la #GeneracionZ”: la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el ex presidente Vicente Fox haya anunciado que va a asistir a la movilización.



Dijo que es importante conocer quién y cómo se convoca a la manifestación de la Generación Z.



🗞️Israel Aldave vía… pic.twitter.com/ZXHOva5ePg — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2025

Claudia Sheinbaum explica vallas fuera de Palacio Nacional por marcha de Generación Z

La presidenta de México se burló de que Vicente Fox confirmara ir a la marcha de la Generación Z el 15 de noviembre y argumentó el motivo de las vallas en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum aclaró que las vallas a las afueras de Palacio Nacional son una forma de prevención a hechos que puedan pasar en la marcha de la Generación Z.

Además de que desde el 13 de noviembre hasta el 15 de noviembre se realizarán movilizaciones en la CDMX, la presidenta dijo que es para cuidar a los ciudadanos.

Gobierno coloca vallas en el Palacio Nacional. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Y es que a su perspectiva, las vallas preverán que los manifestantes y policía se enfrenten, de modo que es “para prevenir”.

“No queremos que haya violencia y que sea la policía quien los enfrente, para eso se ponen las vallas, para prevenir que haya uso de estos artefactos en un espacio público y patrimonial (...) es mejor así y proteger la vida de las personas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por su parte, César Cravioto, el secretario de gobierno de la CDMX, argumentó a Azucena Uresti que la marcha de la Generación Z argumenta hechos como los que sucedieron en Nepal, además de incendios y ruptura de cosas, por lo que las vallas serían para eso.