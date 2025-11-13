Detrás de la organización para la manifestación y marcha de la Generación Z estarían Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego, acorde con el senador de Morena, Adán Augusto López.

Desde octubre se convocó a una marcha de parte de la Generación Z en México en contra de “los mismos juegos políticos de siempre”, la cual se señala como un acto apartidista apoyado por la derecha.

Convocan a marcha generación Z, pero sospechan de vínculo con derecha (Gemini)

Adán Augusto López acusa a Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego de organizar marcha de la Generación Z

Fueron medios de comunicación en las inmediaciones del Senado quienes cuestionaron a Adán Augusto López por la marcha que se espera el sábado 15 de noviembre por la Generación Z.

Al respecto, Adán Augusto López acusó que dicha manifestación está siendo organizada por Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego y otros personajes que se dicen de la ultra derecha.

Y señaló que Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego incluso están llevando autobuses a los pueblos para traer personas a la marcha de la Generación Z, a cambio de un día en la Ciudad de México.

Esto tras explicar las vallas colocadas en Palacio Nacional, ya que el gobierno tiene la obligación de salvaguardar la integridad de los monumentos históricos y edificios públicos ante bombas molotov.

Sin embargo, Adán Augusto López externó su esperanza de que la manifestación de la Generación Z sea pacífica.