Nay Salvatori respetará sanción de Morena tras comentarios sobre adultos mayores

Nay Salvatori afirmó que respetará la resolución que determine Morena luego de que se diera a conocer que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) comenzó un proceso en su contra.

Pese a que Nayeli Salvatori decidió poner en pausa sus redes sociales por los comentarios sobre los adultos mayores, la diputada local reapareció para hablar sobre las sanciones impuestas por Morena.

Nay Salvatori reaparece en redes: respetará sanción de Morena por comentarios sobre adultos mayores

Este sábado 8 de agosto se dio a conocer que Morena impuso medidas cautelares a Nay Salvatori y Grace Palomares mientras se realiza el proceso en su contra por los comentarios discriminatorios contra adultos mayores.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena estableció las siguientes sanciones contra las diputadas poblanas:

Suspensión temporal de derechos partidarios

Abstención de emitir o difundir posicionamientos discriminatorios

Abstención de ostentación partidaria sobre el tema investigado

Nay Salvatori y Grace Palomares pierden sus derechos partidarios en Morena (@HectorBLN)

Tras el inicio del procedimiento, Nay Salvatori reconoció que cometió un “error garrafal” y afirmó que está dispuesta a asumir las consecuencias de sus declaraciones.

“Insisto en que soy respetuosa y seré respetuosa de los debidos procesos. Estoy tranquila, estoy en paz. Porque pase lo que pase y mi partido decida lo que decida, yo estoy aquí en la redes sociales por ustedes”. Nay Salvatori

Sin embargo, señaló que lo que ha estado viviendo tras los comentarios sobre que los adultos mayores “huelen a baúl”, representó una de las etapas más difíciles de su vida, pues habría recibido amenazas.

Asimismo, Nay Salvatori aclaró que las sanciones de Morena son medidas cautelares y no significa que exista una resolución definitiva sobre su responsabilidad en el caso.

La diputada también ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos o decepcionados por sus expresiones, así como a las personas cercanas que resultaron afectadas por la polémica.

Nay Salvatori reconoció que, bajo el argumento de la sátira, rebasó una línea, por lo que ahora debe cuidar su manera de expresarse. La humildad habría sido su principal aprendizaje.

Por otro lado, Salvatori afirmó que todavía desconoce cuál será su futuro político y aseguró que está preparada para aceptar cualquier determinación:

“No sé qué va a pasar con mi futuro político. Yo hoy lo dejo en manos del partido, pero sobre todo lo dejo en manos de Dios”. Nay Salvatori