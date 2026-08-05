Grace Palomares anunció que acatará la resolución de Morena que evalúa la posible suspensión de sus derechos políticos tras la polémica generada por sus dichos sobre adultos mayores en el podcast Descasadas.

Estaré muy pendiente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, así como de lo que decida la presidenta Ariadna Montiel sobre mi futuro político... Estaré acatando disciplinadamente lo que el partido decida Grace Palomares, diputada de Puebla por Morena

La diputada local de Puebla también ofreció una disculpa a las personas de la tercera edad y señaló que su intención era en realidad responder a comentarios machistas de hombres.

La versión de Grace Palomares fue respaldada por Nayeli Salvatori, quien sostuvo que los comentarios despectivos eran dirigidos a los hombres de su edad que se burlan de las mujeres maduras.

Grace Palomares se disculpa y señala descontextualización del podcast Descasadas

En un video, la todavía diputada Grace Palomares comentó que el fragmento viral de Descasadas estuvo descontextualizado, ya que, aseguró, los comentarios eran en realidad una crítica a hombres que violentan mujeres.

Según señaló, los comentarios surgieron como una réplica a los hombres que se burlan de las mujeres por su peso o estado civil, por lo que no era su intención discriminar a los adultos mayores.

En el podcast hablaban de comentarios en donde nos descalifican por edad, peso y situación civil... lamentablemente hablamos de la misma forma en la que los hombres se expresan Grace Palomares, diputada de Puebla por Morena

En ese sentido, Grace Palomares afirmó que jamás menospreciaría a alguien por su edad y expresó sentirse avergonzada por los comentarios, ya que el distrito que representa está compuesto en su mayoría por adultos mayores.

Reiteró que su intención era realizar una crítica social y pidió disculpas por haber dicho que “huelen a baúl”, en alusión al aroma y aspecto físico de los hombres mayores.

Nayeli Salvatori y Grace Palomares se disculpan por decir que adultos mayores “huelen a baúl” (Captura de pantalla )

Nayeli Salvatori también acatará la resolución de Morena

En una entrevista previa, la diputada Nayeli Salvatori también había asegurado que su intención nunca fue menospreciar a los adultos mayores, sino a hombres de su edad que critican a las mujeres con argumentos machistas.

Sin embargo, reconoció la gravedad de lo dicho y ofreció una disculpa a quienes pudieron sentirse aludidos, al tiempo que aseguró que asumirá lo que decida la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.