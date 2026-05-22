Sergio Mayer negó tener acercamientos con otros partidos políticos después de presentar su renuncia a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 19 de mayo de 2026.

“Esto no responde a intereses personales, ni porque tenga yo alguna otra propuesta o porque tenga yo algún tema con el partido”. Sergio Mayer, diputado federal

El diputado federal comentó que, aunque ya no forme parte de Morena, continuará apoyando “desde su trinchera” el movimiento de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo.

Además, Sergio Mayer reiteró que son momentos de unidad, motivo por el que seguirá respaldando con respeto, cariño y lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sergio Mayer renuncia a Morena tras polémica por licencia (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Sergio Mayer renuncia a Morena tras rencillas internas y refrenda apoyo a la 4T

En entrevista con Radio Fórmula, el diputado federal Sergio Mayer explicó que, tras seis meses de haber sido aceptado en el partido, decidió renunciar a Morena por un tema de “reflexión personal”.

Sin embargo, Sergio Mayer mencionó que sí tuvo desacuerdos con la militancia de Morena; “sí me alejo de la militancia, mas no me alejo del proyecto, de las causas, del pueblo y de mis principios".

Señaló que habían “contrapesos internos” y “rencillas personales” en Morena, situación que, dijo, provocaba críticas en su contra para ocultar disputas del partido.

“Me siento como canica en bacinica... Estoy como en fuego cruzado, donde siento que a veces me agarran a mí como piñata como distractor de ciertos temas” Sergio Mayer, diputado federal

Sergio Mayer admitió conocer a Sergio Arturo Ramírez Muñoz; esto fue lo que dijo. (cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Sergio Mayer niega haber traicionado al pueblo por unirse a un reality show

Sergio Mayer también se defendió de los señalamientos en su contra y aseguró haber sido un fiel seguidor de los principios del movimiento de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Aunque reconoció haber cometido errores, como unirse a un reality show, negó que esto lo haya convertido en un traidor a la patria o al movimiento, pues realizó el trámite correspondiente para solicitar su licencia.