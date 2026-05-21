Ricardo Monreal reaccionó a la renuncia definitiva de Sergio Mayer a Morena, señalando que esta decisión “le duele”.

“A mi me duele siempre que una persona renuncia a Morena. Me duele, en lo personal, no me alegra ni lo aplaudo”. Ricardo Monreal

La respuesta de Ricardo Monreal se dio a menos de 24 horas de que se diera a conocer una carta enviada por Sergio Mayer al Comité Ejecutivo de Morena, en donde informó su renuncia irrevocable al partido.

Monreal pide a Sergio Mayer reconsiderar su renuncia a Morena

Este miércoles 20 de mayo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se pronunció por la renuncia de Sergio Mayer.

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Ante medios de comunicación, el legislador morenista manifestó que para él resulta “doloroso” cuando una persona renunciaba al partido, señalando que esto no le generaba ni alegría ni aplausos.

Según indicó Monreal, Sergio Mayer tenía varios meses “incómodo” en Morena, situación que habría derivado en su renuncia definitiva al partido.

No obstante, el coordinador de los diputados de Morena instó a Mayer “reconsiderar” su renuncia y optar por su permanencia en las filas guindas.

En este sentido, manifestó que hasta la tarde de este miércoles no han recibido ninguna solicitud por escrito para que sea dado del baja del grupo legislativo.

Esto pese a que la propia dirigencia de Morena ya confirmó la baja definitiva de Sergio Mayer como militante del partido.

Ricardo Monreal se dijo respetuoso de la decisión personal por parte de Mayer, aunque reiteró que personalmente prefería su permanencia pues lanzó un llamado a la unidad en las filas de Morena.

Así, descartó que esta decisión vaya a significar una desbandada para Morena en las vísperas de las elecciones de 2027 y las polémicas que rodean al partido con Estados Unidos.