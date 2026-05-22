El diputado Sergio Mayer criticó el trato que recibió en Morena tras oficializar su salida del partido, al asegurar que “hubo rudeza innecesaria”.

“Sí hubo algunos temas de maltrato, creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas...” Sergio Mayer

Sergio Mayer manifestó sentirse vulnerable ante las pugnas de diversas facciones que priorizan intereses particulares, lo que lo llevó a privilegiar su integridad personal sobre su permanencia en Morena.

Sergio Mayer mantendrá apoyo a la 4T pese a malos tratos de Morena

Sergio Mayer se pronunció tras su renuncia a Morena, al asegurar que su decisión no implica un abandono a la bancada en la Cámara de Diputados ni una ruptura con la llamada Cuarta Transformación.

El diputado federal calificó el trato de las diferencias dentro del partido en su contra como una “rudeza innecesaria”, destacando que fue objeto de maltratos tras solicitar licencia para participar en un reality show.

Sergio Mayer, diputado de Morena, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Mayer afirmó que su salida responde a un agotamiento frente a las presiones internas, aunque mantendrá su voto a favor de las iniciativas de los diputados guindas.

Reconoció que su incursión televisiva fue percibida como un error grave por sus detractores, lo que desató una campaña de cuestionamientos en su contra por parte de grupos que buscaban forzar su alineación política.

“No estoy abandonando a mi grupo parlamentario, tampoco estoy abandonando el movimiento, estoy tomando una decisión... Mi peor error fue justamente haber solicitado licencia para irme a un reality”. Sergio Mayer

Sergio Mayer expresó que, en el ámbito político, suele exigirse sumisión o la aceptación de situaciones desagradables , una postura que él no está dispuesto a adoptar para conservar un espacio partidista.

Advirtió sobre los riesgos de la fragmentación dentro de Morena, sugiriendo que la obligación de definirse por un grupo específico coarta la libertad de acción dentro de la propia institución política.