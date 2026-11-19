Nadia Beller reveló que su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, tenía la intención de ir contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, la también consultora política explicó que el plan de Cerimedo era intervenir en las próximas elecciones presidenciales en México al lanzar una campaña frontal contra Claudia Sheinbaum.

Cabe desatar que el fundador de La Derecha Diario se encuentra recluido en una prisión de Bolivia tras ser acusado por el intento de homicidio de su expareja, Nadia Beller.

Cerimedo buscaba “reventar” a Claudia Sheinbaum, confirma Nadia Beller

El 17 de agosto de 2026, la abogada boliviana Nadia Beller sufrió un ataque armado en Santa Cruz, Bolivia, cuando un par de sujetos le dispararon a quemarropa cuando salía de un hotel.

Tras denunciar que el responsable de la agresión fue su expareja, Fernando Cerimedo, la consultora política se asiló en México, donde reveló que el fundador de La Derecha Diario tiene intereses.

Fernando Cerimedo planeaba “reventar” las elecciones de México, afirma Nadia Beller (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Así lo reveló Nadia Beller en entrevista con Carmen Aristegui, en la que explicó que Cerimedo le dijo de forma textual que iba a “reventar” a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al abundar en detalles sobre los planes del consultor argentino, afirmó que las intenciones de su expareja surgieron por el conflicto que Claudia Sheinbaum tuvo con el periodista español Javier Negre.

Asimismo, apuntó en su testimonio que al preguntarle cómo iba a hacer caer a Sheinbaum, Cerimedo respondió que se involucraría en las próximas elecciones presidenciales en México.

No obstante, no le ofreció más minucias sobre su presunta estrategia para “reventar” a la presidenta, por lo que no se sabe si buscaría apoyar a un contrincante político de Sheinbaum.

¿Dónde está Fernando Cerimedo?

Por el intento de feminicidio de Nadia Beller, Fernando Cerimedo fue detenido el 18 de agosto de 2026 en el aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, cuando pretendía abordar un vuelo rumbo a Argentina.

La justicia boliviana lo procesa por presunta tentativa de feminicidio contra Beller y por enriquecimiento ilícito, cargos que él ha negado reiteradamente ante los tribunales.

Fernando Cerimedo está recluido en una prisión de Bolivia (Michelle Rojas)

Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, tras ser trasladado desde Palmasola por una segunda orden de detención preventiva.

En los allanamientos a sus propiedades, las autoridades hallaron una “mini granja de bots” y miles de dólares en efectivo, elementos que forman parte de las investigaciones en su contra.