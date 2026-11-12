La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la abogada boliviana Nadia Beller ya se encuentra en México tras recibir asilo político y un salvoconducto del gobierno de su país.

“Ya está aquí, ya está en México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La medida fue otorgada debido a las amenazas de muerte y al presunto intento de feminicidio que Beller enfrentó por parte de su expareja, el estratega político argentino de ultraderecha: Fernando Cerimedo.

Durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, la mandataria indicó que Nadia Beller deberá reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para definir si establecerá su residencia permanente en territorio nacional o si continuará su viaje hacia otro destino.

Claudia Sheinbaum confirmó que Nadia Beller ya se encuentra en México tras recibir asilo diplomático

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Nadia Beller ya se encuentra en México tras viajar desde Bolivia con protección diplomática y un salvoconducto otorgado por las autoridades de ese país.

“Se hizo un diálogo para poder facilitarle la condición de que ella llegara a la embajada, solicitó el asilo y se le dieron las condiciones para llegar a México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Explicó que el Gobierno de México le brindó asilo político debido a las amenazas en su contra tras denunciar a su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo, por un presunto intento de feminicidio.

“Ella solicitó el asilo. Se le dieron las condiciones para llegar a México y ya tiene que verse cuál es la intención de ella al llegar a México (…) Ella estaba amenazada y por esa razón se le dio el asilo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum detalló que Nadia Beller deberá reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir su situación legal y acordar si solicitará residencia definitiva en México o si usará el país como punto de tránsito hacia otro destino.

“Ella tiene que reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí determinar si ella se quiere quedar en México o va de tránsito a otro país (…) Apenas va a iniciar el diálogo (...) y ya daremos más información una vez que ella esté en comunicación con Relaciones Exteriores” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Destacó que Beller ha estado denunciando la presunta participación de Cerimedo en elecciones de diversos países de la región y el uso de redes sociales para desestabilizar a gobiernos progresistas de América Latina.

“Ella ha estado denunciando, además de la agresión que recibió de su pareja, que quería asesinarla, del feminicidio o el intento de feminicidio (…) Ella ha estado denunciando la participación de su expareja en las elecciones de distintos países y en la búsqueda, a través de las redes sociales, de la desestabilización de gobiernos progresistas o gobiernos humanistas en América Latina” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Por qué Nadia Beller solicitó asilo político a México?

El 17 de agosto de 2026, la abogada y consultora política boliviana Nadia Beller fue víctima de un atentado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde dos sicarios le dispararon en tres ocasiones afuera de un hotel.

Beller sobrevivió al ataque y señaló públicamente como autor intelectual del intento de feminicidio a su expareja, el estratega y consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Cerimedo se encuentra detenido bajo prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, desde el 21 de agosto de 2026.

Enfrenta judicialmente imputaciones por tentativa de feminicidio, violencia familiar y doméstica, así como enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Beller reveló que Cerimedo -fundador del portal La Derecha Diario y exestratega digital en campañas de Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil- empleaba granjas de bots y redes sociales para desestabilizar a gobiernos progresistas de la región.

Se hicieron públicas al menos diez grabaciones donde se escucha a Cerimedo negociar nombramientos de cargos públicos, comisiones y coordinar acciones con altos funcionarios del gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Beller afirmó en entrevistas que el estratega tenía intenciones directas de intervenir en la política mexicana mediante campañas digitales para perjudicar a la administración de Claudia Sheinbaum.

Ante el acoso e intimidaciones denunciadas en Bolivia, Beller solicitó refugio en la Embajada de México en La Paz a inicios de noviembre de 2026.