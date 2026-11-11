Este 11 de noviembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgó el correspondiente salvoconducto a Nadia Shirley Beller Delgadillo, asilada por México.

De acuerdo con la carta informativa publicada por la cancillería de Bolivia, tras concluir la evaluación de la solicitud presentada por la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las autoridades competentes determinaron otorgar el salvoconducto solicitado por la abogada, de 33 años.

La decisión fue comunicada oficialmente a la Embajada de México el 10 de noviembre de 2026, procediéndose a la entrega del correspondiente salvoconducto durante las primeras horas del 11 de noviembre.

La salida de Beller, quien acusó a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, de ordenar el ataque armado en su contra, del que logró sobrevivir, se concretó este miércoles.

Con esta acción, el estado boliviano reafirma su compromiso con el respeto al ordenamiento jurídico nacional, sus obligaciones internacionales y el fortalecimiento de las relaciones de diálogo, cooperación y respeto mutuo con los Estados Unidos Mexicanos.

Cancillería de Bolivia otorga salvoconducto a Nadia Beller (@MRE_Bolivia)

Nadia Beller bajo investigación por autoridades de Bolivia

Desde el 9 de noviembre, la expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, permanecía refugiada en la embajada de México en La Paz, Bolivia, donde declaró que carecía de garantías en territorio boliviano.

La semana pasada, la abogada denunció que las autoridades preparaban una orden de aprehensión en su contra vinculándola con la difusión ilegal de audios atribuidos a Cerimedo, en los que conversa con funcionarios del Gobierno para asignar cargos, discutir políticas públicas y preparar operativos policiales.

Pese a su salida de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia, indicó que aunque Beller no esté en el país se seguirá investigando su “comportamiento” como parte de las investigaciones sobre Fernando Cerimedo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, por cargos de: