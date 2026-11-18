Claudia Sheinbaum practicó Baduanjin durante su visita a China por la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

De acuerdo con el medio Shenzen Evening News, Claudia Sheinbaum tomó una sesión de más una hora de la disciplina tradicional china conocida como “Ocho Piezas de Brocado”.

Según se informa, Claudia Sheinbaum adoptó la practica del Baduanjin después de convertirse en presidenta de México, por lo que solicitó un instructor durante su visita a China por la APEC 2026.

Claudia Sheinbaum practica Baduanjin durante su visita a China

Reportes indican que Claudia Sheinbaum tomó una sesión de Baduanjin con Niu Aijun, vicedecano Facultad de Deportes y Educación Física del Instituto Politécnico de Tecnología de la Información de Shenzhen, en China.

El instructor elogió a Claudia Sheinbaum por su resistencia, concentración y habilidad, calificándola como “una verdadera profesional” entre los aficionados, resaltando que es claro que lleva practicando el Baduanjin algún tiempo.

Claudia Sheinbaum practica Baduanjin durante su visita a China por la cumbre APEC 2026 (Especial)

La presidenta de México habría solicitado un instructor local tras registrarse en su hotel el pasado 16 de noviembre por su su visita por la cumbre APEC 2026.

Un día después Claudia Sheinbaum fue acompañada por Niu Aijun, quien tiene más de 20 años de experiencia en dicha disciplina tradicional y ha publicado varios libros sobre el tema.

Durante la sesión, el instructor pulió algunos detalles técnicos y explicó la teoría de la medicina tradicional relacionados con el Baduanjin.

Tras concluir, Claudia Sheinbaum agradeció la práctica. Según el reporte, la presidenta confesó que aprendió mucho durante la hora y 30 minutos que duró su clase.

Por su parte, Niu Aijun regaló a Sheinbaum un par de plantillas bordadas por su madre a mano, las cuales tenía detalles folclóricos chinos.

Claudia Sheinbaum practica Baduanjin durante su visita a China por la cumbre APEC 2026 (Especial)

¿Qué es el Baduanjin?

El Baduanjin es una disciplina tradicional china que consiste en una secuencia de ocho ejercicios físicos suaves donde se coordina el movimiento, la respiración profunda y la concentración mental.

La práctica del Baduajin ofrece, según los expertos, diversas ventajas como: